Fondi della Lega, il bancario delle operazioni si giustifica: “L’ho fatto per amicizia”

Il caso dei fondi della Lega non si placa, con le parole del bancario che ha effettuato le operazioni, Marco Ghilardi, che ai tempi degli eventi era direttore della filiale Ubi di Seriate, in provincia di Bergamo. “La banca non ha perso un centesimo, io non ho perso soldi, l’ho fatto per amicizia e buona fede”, queste le parole del 21 maggio scorso mentre parla con il contabile della Lega, Alberto Di Rubba.

Queste le spiegazioni per le mancate segnalazioni sulle operazioni sospetti sulle società di Di Rubba e di Andrea Manzoni, finiti nell’operazione legata ai fondi ed alla vendita di un immobile.

Le mancate segnalazioni erano costate al bancario delle contestazioni disciplinari, che hanno portato poi al licenziamento.

Ghilardi è stato sentito dai pm di Milano come testimone: “Sono operazioni prive di ragioni economiche. Non le ho mai viste nella mia carriera”, ha dichiarato.