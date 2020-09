L’attivista russo Alexei Navalny respira in maniera autonoma, come ha comunicato lui stesso con un post su Instagram: “Ciao, sono Navalny, mi mancate. Da ieri sono riuscito a respirare da solo, senza il minimo aiuto”.

Si tratta del primo post pubblico da quando si è risvegliato dal coma, per l’avvelenamento da Novichok come sostenuto dai medici tedeschi e confermato da laboratori in Francia e Svezia. Nella foto è ritratto insieme alla moglie Yulia a volto scoperto e ai figli Zakhar e Darya.