Spread Btp-Bund oggi 15 settembre, apertura stabile

Lo spread di oggi 15 settembre ha aperto in maniera stabile rispetto alla giornata di ieri, con 150 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è all’1,01%, in linea con l’apertura di ieri ed in leggero calo di un punto base. In attesa del piano del Recovery Fund lo spread italiano rimane stabile intorno ai 150 punti base.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 150 -0,73% 1,014 Austria 15,5 -5,41% -0,331 Belgio 24,9 -4,63% -0,238 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 27,9 -6,96% -0,208 Grecia 156,5 -1,05% 1,08 Irlanda 38,4 -26,88% -0,102 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 92,6 -5,33% 0,444 Paesi Bassi 11,3 -3,59% -0,375 Portogallo 78,5 -3,07% 0,3 Slovacchia 20,6 -43,11% -0,28 Slovenia 40,8 -201,92% -0,079 Spagna 76 -2,83% 0,275

Lo spread della Grecia è a 156 punti base, in calo rispetto ai giorni scorsi, con il rendimento all’1,08%. I rendimenti di Austria, Belgio, Francia e Paesi Bassi rimangono negativi.