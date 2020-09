Usa-Iran, Trump: “Pronti a risposta mille volte più grande”

Tensione tra Stati Uniti ed Iran, con il presidente Trump che ha annunciato una risposta “mille volte maggiore” a qualsiasi attacco dell’Iran, dopo che era uscita una notizia di un piano del governo iraniano per assassinare un diplomatico americano.

“Qualsiasi attacco dell’Iran sarà seguito da una risposta mille volte più forte”, ha scritto Trump su Twitter. Il governo di Teheran ha già definito “infondate” le notizie uscite, mentre il segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato di prendere seriamente la minaccia.

La personalità che sarebbe nel mirino è Lana Marks, ambasciatrice degli Stati Uniti in Sudafrica, una personalità vicina al presidente Trump. Si tratterebbe di una vendetta per l’assassinio di Qassem Soleimani, ucciso a gennaio per ordine di Trump.