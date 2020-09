Apple lancia Watch 6: tutte le novità ed i prezzi

Con l’atteso evento del 15 settembre la Apple ha presentato i nuovi Apple Watch 6, che si dotano di nuove funzionalità e con un hardware rinnovato. Inoltre è stato presentato anche il nuovo WatchOS 7, che sarà disponibile anche per le versioni precedenti di Apple Watch, fino alla terza edizione. Come funzioni sono presenti il tracking del sonno, il lavaggio della mani e l’elettrocardiogramma. Con Apple Watch 6 viene introdotto il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue (SpO 2 ). Ci sono diversi modelli che offrono questa funzione, come mostrato nell’ultima guida sui migliori smartwatch del 2020.

Blood Oxygen

La nuova funzionalità si chiama Blood Oxygen e consente di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, senza doversi “pungere” il dito, come avviene con altri strumenti. All’interno del Watch 6 è presente un sensore di livelli di O 2 che grazie a quattro gruppi di LED rossi, verdi ed a infrarossi e tramite quattro fotodiodi posizionati nella parte superiore dell’orologio, è in grado di misurare la luce riflessa del sangue. Questo valore solitamente è oltre il 97% e misura la capacità dei globuli rossi di trasportare ossigeno dai polmoni al resto dell’organismo. Sotto il 90% inizia ad essere preoccupante, con Apple Watch 6 che può misurare una percentuale tra 70 e 100 per cento.

Le novità hardware

Per quanto riguarda il comparto hardware, c’è un nuovo processore dual-core, basato su chip A13 Bionic, lo stesso degli iPhone 11. Ora il sistema è più veloce e risponde in maniera rapida all’utente.

Le ore di autonomia rimangono 18, ma è presente una nuova modalità di ricarica rapida: con un’ora e mezza si potrà arrivare al 100% della batteria.

Il display è 2,5 volte più luminoso di quello precedente, per migliorare le condizioni sotto il sole.

Prezzo

Il prezzo di listino per la funzione base è di 439 euro, mentre sale a 539 euro per la versione GPS + SIM, come già presente sul mercato per Apple Watch 5.