Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 16 settembre: salgono i nuovi positivi (+1.452) e le terapie intensive

I dati di oggi 16 settembre sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stato un nuovo incremento dei casi positivi, a fronte di un ritorno sopra gli 80 mila del numero dei test, dopo il dimezzamento del weekend. Sono in salita le terapie intensive, in maniera costante da alcuni giorni.

Bollettino Protezione Civile 16 settembre

Oggi aumentano nuovamente i casi positivi, con quasi 1.500 contagiati nelle ultime 24 ore. Salgono ancora le terapie intensive, con 12 decessi nelle ultime 24 ore.

I dati sul Covid-19: