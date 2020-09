Coronavirus nel mondo oggi 16 settembre, quasi 30 milioni di casi positivi

Sono quasi 30 milioni i contagiati nel mondo da coronavirus, con 939 mila vittime. Gli Stati Uniti hanno raggiunto quasi 6,8 milioni di contagiati, con 200 mila morti. L’India ha raggiunto i 5 milioni di contagiati, ma con meno della metà dei morti degli Stati Uniti.

Aumento dei casi in America Latina ed Europa, con la Spagna che ha superato i 600 mila casi positivi, con 30 mila morti. In Francia sono quasi 400 mila i contagiati, mentre nel Regno Unito sono 374 mila ed in Italia 289 mila, come da bollettino di ieri.