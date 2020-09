Grande incendio al porto di Ancona. Scuole e parchi chiusi: “Limitate gli spostamenti”

Un vasto incendio è divampato nel porto di Ancona, con cause ancora da accertare, nella zona della fabbrica ex Tubimar. Secondo quanto riferito le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte da un capannone. Sono subito giunti sul posto mezzi dei vigili del fuoco, attualmente sono 16 le squadre di vigili del fuoco che stanno lavorando per domare le fiamme.

Il sindaco di Ancona ha dichiarato che non sembrano esserci problemi di inquinamento, ma ha chiesto di limitare gli spostamenti ed ha chiuso scuole e parchi. “In via precauzionale tutte le scuole, università, parchi e impianti sportivi all’aperto sono chiusi. In attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie”, questa la nota del Comune. La popolazione è invitata a tenere le finestre chiuse, per evitare il diffondersi del fumo negli spazi chiusi.