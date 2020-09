Incidente Zanardi, la perizia: “Nessun problema ad asfalto ed handbike”

Completata la perizia in merito all’incidente di Alex Zanardi, avvenuto nei mesi scorsi e per il quale l’ex pilota di Formula 1 è ora in riabilitazione, dopo diverse operazioni alla testa. Secondo i periti il manto stradale e l’handbike non avevano problemi al momento dell’incidente.

Lo scontro frontale con il tir era avvenuto sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Le rotture che sono state trovate sull’handbike sono dovute allo schianto. La perizia è stata disposta dalla Procura che indaga sull’incidente, con l’autista del tir che al momento è l’unico indagato. La perizia ha controllato il manto stradale, per evidenziare eventuali presenze di buche, che avrebbero potuto sbilanciare l’handbike, ma non sono state trovate.