Livorno, morto bambino di 4 anni investito da scuolabus

Un bambino di quattro anni è morto oggi a Castagneto Carducci, una frazione di Donoratico, in provincia di Livorno, dopo essere stato investito da uno scuolabus vicino la sua abitazione. Secondo quanto riportato l’incidente è avvenuto intorno alle ore 13, nel centro del piccolo paese.

Da quanto sembra il bambino era sulla sua bicicletta quando è stato investito dallo scuolabus, dopo essere sbucato tra le auto parcheggiate vicino al marciapiede.

I soccorsi del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente, ma il bambino è deceduto prima del trasferimento in ospedale a causa delle ferite riportate. Era stato attivato anche l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono arrivati sul posto per i rilievi del caso.