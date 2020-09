Migliori smartwatch 2020: opinioni e guida all’acquisto

Negli ultimi anni la vendita di smartwatch è aumentata in maniera esponenziale, con diversi dispositivi a seconda delle esigenze e con molti marchi che sono entrati nel settore.

In questa guida verranno messi a confronto diversi dispositivi smartwatch, con funzionalità diverse e per esigenze diverse, dall’utilizzo quotidiano, a quello sportivo, a quello più economico.

Di seguito una sintesi dei contenuti dell’articolo, con i migliori modelli di smartwatch del 2020 e relativa recensione, per consentire una scelta adeguata tra i diversi dispositivi.

I migliori smartwatch del 2020

Ecco la lista dei migliori smartwatch del 2020:

Huawei Watch GT 2

Samsung Galaxy Watch 3

Amazfit Xiaomi Huami GTR

Apple Watch 5

Honor Smartwatch Magic 2

Una tabella per confrontare le principali caratteristiche degli smartwatch citati.

Huawei Watch GT 2

Huawei è uno dei marchi nel settore tecnologico più in voga, per le sue caratteristiche da top di gamma, unite ad un prezzo competitivo rispetto alle altre aziende che sviluppano smartwatch.

Disponibili in diverse versioni, con anche una da 42 mm per i polsi più sottili. Il display è AMOLED con una risoluzione 454 x 454, con dei colori brillanti, che consente una visione confortevole anche sotto il sole. La modalità “Always On” risulta meno visibile sotto il sole.

Il display è dotato di Gorilla Glass, che gli conferisce una resistenza agli urti ed ai graffi. L’autonomia è elevata, fino a 2 settimane.

Presente il GPS con Glonass, che può essere utilizzato anche in fase sportiva. L’app Huawei Health permette inoltre la creazione di programmi personalizzati. Le connessioni sono Wi-Fi, Bluetooth e NFC, che consentono anche di ricevere ed effettuare le chiamate, qualora sia collegato allo smartphone.

PRO Schermo resistente e AMOLED

Autonomia (2 settimane) CONTRO Visione sotto il sole di “Always On”

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung è uno dei marchi leader del settore, che per primo ha lanciato i modelli di smartwatch top di gamma, in concorrenza con gli Apple Watch.

Presente la ghiera girevole, che può essere utilizzare per “girare” tra i menu, dando un feedback confortevole e veloce. Il display è AMOLED e risulta molto luminoso, per consentire la visione anche sotto il sole.

Il Galaxy Watch 3 è impermeabile fino a 5 ATM ed ha una certificazione IP68, che garantisce l’utilizzo anche in condizioni estreme.

Possibile utilizzarlo anche in modalità sportiva, con 40 allenamenti che sono monitorabili. Presente il monitor dell’ossigenazione del sangue, una funzionalità che finora non era presente in altri dispositivi. Si può misurare anche la pressione sanguigna.

Le chiamate sono chiare e con un buon audio, da poter effettuare con la connessione con lo smartphone. Si possono anche scaricare dei brani da Spotify, per poter utilizzare gli auricolari bluetooth con lo smartwatch senza avere dietro lo smartphone.

Ottima l’applicazione Samsung Health, che è presente anche nei Samsung Galaxy Fit e che è considerata una delle migliori del settore. Autonomia migliorabile, che arriva a 2 giorni, ma che diminuisce utilizzando il GPS.

PRO Schermo AMOLED luminoso

Samsung Health

Qualità audio delle chiamate CONTRO Autonomia (2 giorni)

Apple Watch 5

Uno degli smartphone più venduti ed apprezzati sul mercato è l’Apple Watch 5, dotato di molte funzionalità e di una resistenza notevole. La compatibilità rimane legata ai dispositivi Apple, il che potrebbe essere considerata una limitazione.

Presente in questo smartwatch la modalità “Always On”, che era una delle funzionalità più apprezzate sui marchi concorrenti.

Il design è sullo stile Apple, molto minimale ed elegante, con un fondo in ceramica zaffiro. Il display è OLED, mentre è presente il Wi-Fi rispetto ai modelli precedenti. La qualità è ottima e la visione sotto il sole non è un problema.

Presenti molti sensori, che garantiscono anche l’utilizzo sportivo di questo smartwatch (accelerometro, barometro, giroscopio, GPS + Glonass).

Come il Samsung Galaxy Watch l’autonomia è un punto debole, arrivando fino a massimo 2 giorni. Il sistema operativo Watch OS è uno dei più semplici da utilizzare e considerato uno dei migliori nel mercato. Si può anche effettuare un elettrocardiogramma dal polso.

Ci sono diverse versione, uno “Cellular” che dà la possibilità di avere una SIM Vodafone.

PRO Design elegante

Presente una versione SIM

Sensori precisi CONTRO Autonomia (2 giorni)

Apple Watch 6

Appena lanciato dalla Apple, il nuovo Watch 6 ha diverse nuove funzionalità, oltre che un comparto tecnico rinnovato. Sarà disponibile negli store a partire dal 18 settembre, ad un prezzo di 439 euro, mentre la versione con SIM costerà 539 euro.

Tra le novità c’è il monitor di ossigenazione nel sangue (SpO 2 ), oltre al nuovo processore Bionic A13 ed un display Retina che sarà 2,5 volte più luminoso dell’Apple Watch 5.

Honor Smartwatch Magic 2

Questo modello ha un ottimo rapporto qualità prezzo, per chi cerca uno smartwatch economico ma dalle funzionalità da top di gamma, con delle caratteristiche che si vedono anche nei dispositivi leader del settore.

Presente la funzionalità per monitorare l’ossigenazione del sangue, oltre al controllo della frequenza cardiaca di 24 ore. Il display è AMOLED, con un buon contrasto ed una buona visione sotto il sole. Possibile monitorare fino a 14 allenamenti diversi, con il GPS integrato e disponibile.

Elevata l’autonomia dello smartwatch, che può arrivare a 14 giorni nella versione presentata.

Manca la connettività NFC, quindi non possibile utilizzarlo per effettuare pagamenti, come accade con gli smartwatch concorrenti.

PRO Autonomia (14 giorni)

Prezzo CONTRO Non c’è NFC

Amazfit Xiaomi Huami GTR

Considerato uno dei migliori smartwatch su Amazon, con migliaia di recensioni positivi, anche grazie al prezzo competitivo ed alle funzionalità da top di gamma.

Il design è elegante, con diverse versioni disponibili, che rimanda anche all’Apple Watch.

Il display è AMOLED da 1,65 pollici, con un buon contrasto e con la presenza della modalità “Always On”. Si può effettuare un elettrocardiogramma (ECG) come accade su Apple Watch.

PRO Rapporto qualità-prezzo

Design CONTRO

Miglior smartwatch economico

Oltre ai modelli di marchio più conosciuti, sul mercato ci sono anche smartwatch di produttori più modesti, con il prezzo dei dispositivi più economico.

Per chi vuole approcciare il mondo degli smartwatch e non vuole spendere molto, ci sono diverse alternative a basso prezzo sul mercato. Il prezzo risulta essere molto più accessibile, con meno di 50 euro per poter acquistare uno smartwatch.

Ecco una lista dei migliori smartwatch economici del 2020:

Willful Smartwatch

LIFEBEE Smartwatch

TagoBee Smartwatch

Willful Smartwatch

Uno dei più venduti online, con migliaia di recensioni su Amazon positive, anche in virtù del prezzo competitivo e della presenza dello slot SIM.

Il display è LCD/IPS ed ha una grandezza di 39 mm, con la presenza di una fotocamera da 0,3 MegaPixel.

Il sistema operativo è proprietario, dunque non è possibile installare nuove applicazioni oltre a quelle che ci sono già installate. La presenza dello slot SIM è un vantaggio rispetto ad altri concorrenti economici, che non ne dispongono.

Presenti le funzionalità base di uno smartwatch, come il monitoraggio del sonno, le attività giornaliere, il contapassi, la sveglia e la gestione contatti.

PRO Prezzo

Slot SIM CONTRO Sistema Operativo proprietario

LIFEBEE Smartwatch

Un altro smartwatch economico è quello di LIFEBEE, che offre diversi design sia per uomo che per donna. Anche questo smartwatch ha migliaia di recensioni positive su Amazon, con il prezzo che rimane sotto i 50 euro.

Le funzionalità sono quelle base, come il monitoraggio delle calorie, il contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, activity tracker.

L’autonomia è di circa 10 giorni, con un tempo di ricarica di circa 2 ore.

PRO Prezzo

Compatibilità Apple/Android

Autonomia CONTRO

TagoBee Smartwatch

Lo smartwatch di TagoBee offre le funzionalità base di ogni smartwatch, ad un prezzo competitivo. Ha la certificazione di impearmibilità IP68, quindi può essere utilizzato in acqua.

Ha le funzioni di activity tracker, per monitorare corsa, ciclismo, nuoto e altro. La batteria può offrire un’autonomia fino a 5 giorni, mentre in stand-by arriva a 15 giorni.

PRO IP68 CONTRO Autonomia di 5 giorni

Miglior smartwatch Android (Wear OS)

Oltre ai modelli già visti, ci sono degli smartwatch che hanno un sistema operativo realizzato da Google e legato al mondo Android, denominato Wear OS. Il prezzo di questi smartwatch è da top di gamma, come già visto nei migliori modelli.

Offrono materiali e funzionalità di elevata qualità, come anche il design di diversi modelli.

Ecco alcuni smartwatch con Wear OS:

Fossil Gen 5

Suunto 7

Ticwatch Pro 2020

Fossil Gen 5

Uno degli smartwatch più eleganti in commercio, che ha anche ottime performance. Si adatta al sistema operativo Android, ma resta compatibile anche con i sistemi Apple.

Il display è AMOLED da 1,3 pollici, con una luminosità elevata, che permette la visione anche sotto il sole. Presenti anche tre tasti fisici, due dei quali sono personalizzabili. Il pulsante centrale ha delle funzioni di “ghiera” per la navigazione del menu, ruotando come accade anche negli orologi analogici.

Si integra con Google Assistant, oltre che per i pagamenti con NFC tramite Google Pay. L’autonomia garantisce solo un giorno.

PRO Sistema Android

Design

Display AMOLED CONTRO Autonomia

Suunto 7

Questo modello può essere visto anche come sportwatch, con dei molteplici utilizzi.

Il display è AMOLED visibile sotto il sole, con Gorilla Glass 6 che lo protegge da urti e graffi. Presenti anche in questo caso due pulsanti laterali. Il quadrante è molto grande rispetto ai concorrenti, con 50 mm di dimensione.

Notevoli le funzionalità sport di questo Android Watch, con la possibilità di avere programmi fino a 70 sport differenti. Ha la certificazione IP68 e 5 ATM.

Presente il GPS e NFC per i pagamenti con Google Pay. Si può rispondere ai messaggi attraverso lo smartwatch, ma non è possibile effettuare le chiamate, non essendoci l’altoparlante.

PRO Funzioni sport

Quadrante ampio

GPS e NFC CONTRO Non presente altoparlante

Ticwatch Pro 2020

Consigliato da Amazon per le tante recensioni positive ricevute, può essere considerato uno degli smartwatch Android migliori in commercio. Ha tutte le funzionalità di un top di gamma, dal GPS alla possibilità di effettuare le chiamate, con un comparto tecnico di rilievo.

Ha 1 GB di RAM, come i top di gamma di Apple e Samsung, inoltre si integra con Wear OS ed offre all’utente la possibilità di installare tutte le applicazioni sullo store di Google.

L’autonomia può variare a seconda dell’utilizzo, da 2 giorni con utilizzo standard a 30 giorni in modalità stand-by.

PRO Completo

Design

1 GB di RAM

Ricezione chiamate CONTRO

Miglior smartwatch per lo sport

Per quanto riguarda le funzionalità sportive, i migliori smartwatch presentati per lo sport sono:

Suunto 7

Apple Watch 5

Smartwatch Samsung

Smartwatch Apple

Smartwatch Garmin

Smartwatch Huawei

Come scegliere il miglior smartwatch

Ci sono differenti smartwatch, con dei prezzi differenti, quindi la scelta dipenderà anche da quanto si è disposti a spendere per questo tipo di prodotto. Con una spesa maggiore si riescono ad acquistare i top di gamma, che hanno le funzionalità ed i materiali migliori.

Poi ci sono alcune caratteristiche che sono peculiari di ogni dispositivo.

Sistema Operativo

Il più famoso è il WatchOS, che nelle ultime ore è stato aggiornato alla settima versione, che è disponibile anche per le versioni precedenti, fino all’Apple Watch 3.

Per quanto riguarda il mondo Android, il sistema operativo per gli smartwatch si chiama Wear OS, che supporta tutti i dispositivi Android, ma riesce ad essere compatibile anche con quelli Apple, anche se più limitatamente.

Il Tizen OS è il sistema operativo utilizzato dagli smartwatch di Samsung, un OS molto solido che viene utilizzato da anni anche per quanto riguarda le smart tv.

Display

Una delle caratteristiche fondamentali di uno smartwatch è il display, un po’ perché lo smartwatch a differenza di uno smartphone, è più indicato ad essere guardato senza interagire, quindi la funzione “Always On” risulta essere imprescindibile.

Poi c’è la luminosità, per avere una visione sotto il sole accettabile. Da questo punto di vista i marchi leader del settore sono Samsung ed Apple, che non danno problemi di visibilità.

Le forme del display possono variare, ci sono alcuni modelli circolari, come i Samsung, con anche la ghiera scorrevole, che può essere utilizzata per “navigare” i menu, oppure quelli rettangolari come Apple Watch. Per chi è abituato agli smartphone, una forma rettangolare è più immediata di una circolare.

Hardware

Il comparto tecnico è fondamentale per non avere rallentamenti o problemi sul sistema operativo. Da questo punto di vista ogni marchio ha un suo processore di riferimento ed anche il quantitativo di RAM può variare a seconda del produttore.

Samsung offre 1 GB di RAM, mentre altri smartwatch come Honor offrono meno RAM, 32 MB, ma con una autonomia maggiore.

Funzionalità

Questo è uno dei punti fondamentali di uno smartwatch, per chi si avvicina a questo settore e vuole capire cosa può offrire in più rispetto ad uno smartphone.

Contapassi : per tenere traccia dei movimenti giornalieri

: per tenere traccia dei movimenti giornalieri Notifiche : tutte le notifiche dello smartphone arrivano allo smartwatch

: tutte le notifiche dello smartphone arrivano allo smartwatch Chiamate : è possibile effettuare e ricevere chiamate senza toccare lo smartphone. Serve il microfono e l’altoparlante, con la qualità audio che varia da marchio a marchio.

: è possibile effettuare e ricevere chiamate senza toccare lo smartphone. Serve il microfono e l’altoparlante, con la qualità audio che varia da marchio a marchio. Calendario : possibile avere un reminder degli impegni della giornata

: possibile avere un reminder degli impegni della giornata Battito cardiaco : si può monitorare il battito

: si può monitorare il battito Monitoraggio sonno : alcuni modelli monitorano il sonno, con la qualità del sonno e le ore di riposo effettuate

: alcuni modelli monitorano il sonno, con la qualità del sonno e le ore di riposo effettuate Health e Fitness : possibilità di avere funzionalità riguardanti la salute, come le calorie bruciate durante la giornata, l’elettrocardiogramma, l’ossigenazione del sangue, i programmi di attività fisica e molto altro.

: possibilità di avere funzionalità riguardanti la salute, come le calorie bruciate durante la giornata, l’elettrocardiogramma, l’ossigenazione del sangue, i programmi di attività fisica e molto altro. Meteo : aggiornamenti sul meteo in tempo reale

: aggiornamenti sul meteo in tempo reale Pagamenti: vengono effettuati tramite NFC, appoggiando lo smartwatch sul POS

Sensori

Per poter funzionare ed offrire diverse funzionalità, ogni smartwatch deve avere dei sensori, che sono diventati un must per tutti i produttori.

Giroscopio : rileva il movimento rotatorio, attiva il display quando si muove il polso

: rileva il movimento rotatorio, attiva il display quando si muove il polso Accelerometro : rileva i movimenti

: rileva i movimenti Barometro : per la pressione atmosferica

: per la pressione atmosferica Termometro : la temperatura atmosferica

: la temperatura atmosferica Sensore di luce : per adattare la luminosità dello schermo

: per adattare la luminosità dello schermo Battito cardiaco : rileva il battito

: rileva il battito Ossigenazione: rileva il livello di SpO 2 nel sangue

Connettività

La connettività base per ogni smartwatch è quella Bluetooth, che serve per collegarlo allo smartphone. Alcuni modelli hanno la versione 5.1 di Bluetooth, più recenti, altri la 5.0. Inoltre alcuni hanno il Wi-Fi, per collegarlo alla rete, oltre che l’NFC, per effettuare i pagamenti. Alcuni modelli come Apple Watch viene venduto anche con lo slot SIM, in grado di effettuare chiamate senza essere collegato allo smartphone.

Autonomia

L’autonomia della batteria può variare a seconda del modello scelto. Ci sono modelli che possono arrivare a 2 giorni di autonomia, mentre altri arrivano fino a 2 settimane. Il tempo di ricarica va dalle 2 alle 3 ore.

Impearmibilità

Un’altra caratteristica fondamentale per uno smartwatch è l’impearmibilità, che consente di tenerlo al polso anche nelle condizioni più estreme.

Ogni smartwatch ha una certificazione di impearmibilità, che viene indicata dalla sigla “IP”. Quella più comune è IP68, che offre la protezione in acqua fino a 3 metri per un’ora. La classe IP67 invece garantisce un’immersione di un metro per 30 minuti. Entrambi proteggono da pioggia e polvere.

Vengono indicate le ATM per ogni smartwatch, con 5 ATM è possibile arrivare fino a 50 metri di profondità senza preoccuparsi della pressione.

Domande frequenti – Smartwatch (FAQ)