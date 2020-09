Pensioni ultimissime novità, ecco le proposte per “superare” Quota 100

Il confronto sul tema della riforma delle pensioni è iniziato ed entrato nel vivo negli ultimi giorni, con le prime proposte concrete che sono state pubblicate dai principali quotidiani italiani. Il Governo sta vagliando diverse soluzioni, per poter “superare” la riforma Quota 100, che è comunque in scadenza nel 2021 e non c’è intenzione di rinnovarla da parte dell’esecutivo, come sostenuti da ministro e viceministro dell’Economia (qui e qui).

I sindacati hanno richiesto un tavolo con l’esecutivo per presentare le proposte sulla nuova riforma delle pensioni. Insieme alla Lega puntano principalmente su Quota 41, avendo già mostrato delle critiche a Quota 102.

Obiettivo della sostenibilità

Il Governo andando a sostituire gli attuali parametri della Legge Fornero, che tornerebbero nel 2022, con la possibilità di andare in pensione anticipata solo a 63 anni di età con 41 anni di contributi ed un reddito 2,8 volte il minimo (con 1% di penalizzazione per ogni anno di anticipo sui 67 anni). Dei parametri che difficilmente vengono raggiunti e per questo Quota 100 è diventata così popolare tra i cittadini, che in alternativa vedono lo “spettro” del ritorno alla soglia dei 67 anni.

Per rendere sostenibile una riforma come Quota 100, servirà inserire delle corpose penalizzazioni, come avviene ora per esempio con Opzione Donna, che è comunque molto apprezzata dalla lavoratrici e che consente di andare in pensione anticipata con 35 anni di contributi e 58 anni di età, a fronte di una trasformazione dei contributi a regime retributivo in contributivo, il che penalizza l’assegno mensile.

Pensione anticipata a 63 anni

Una delle possibilità è quella di consentire un’uscita anticipata a 63 anni di età anagrafica, con 36-37 anni di contributi. In questo caso verrebbe inserita una penalizzazione del 3% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni di età. Quindi un potenziale del 12% di penalizzazione sull’assegno mensile, che renderebbe più sostenibile la riforma rispetto a Quota 100, anche se ci sarebbero comunque dei costi.

Quota 41 per tutti

La richiesta dei sindacati e della Lega è quella di Quota 41 per tutti, un’ipotesi che viene esclusa già a priori, per i costi che appaiono superiori a quelli di Quota 100 e che dovrebbero vedere corpose penalizzazioni per renderla sostenibile.

I vantaggi di una riforma pensione

C’è da considerare che avere un meccanismo di pensione anticipata che vada “oltre” i 67 anni della Fornero potrebbe risultare vantaggioso anche per l’accompagnamento all’uscita del lavoro agli over 55 che oggi si ritrovano senza lavoro e che potrebbero utilizzare una riforma per andare direttamente in pensione anticipata, anche a fronte di penalizzazioni.

Inoltre l’inserimento di penalizzazione potrebbe incentivare chi può a rimanere al lavoro, il che farebbe evitare l’aumento dei costi per quanto riguarda il sistema pensionistico.