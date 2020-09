Stop in Piemonte alla distribuzione in Day Hospital, come voluto dal ministero della Salute alcune settimane fa con una delibera, della pillola Ru486. Questo in accordo con le associazioni “pro vita” che avevano protestato per la misura del governo sull’aborto farmacologico.

Di norma prima della delibera erano necessari tre giorni di ricovero per un aborto farmacologico. L’assessore del Piemonte Maurizio Marrone, ha deciso di portare avanti questa battaglia contro il governo.