Scuola, la Lega presenta mozione di sfiducia alla ministra Azzolina

Come era stato anticipato nei giorni scorsi, la Lega ha presentato una mozione di sfiducia alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in Senato. “La gestione della scuola della ministra Azzolina è stata disastrosa, tenendo in tensioni famiglie, studenti e personale. Molto tempo perso in chiacchere, senza fornire certezza sul proprio destino”, questa la posizione della Lega.

“È vero che ogni anno ci sono stati problemi, ma quest’anno in particolare c’erano sei mesi per lavorarci, perché la scuola ha chiuso nei primi di marzo. Cosa hanno fatto questi sei mesi al ministero?”, ha detto Salvini.

Dalla maggioranza critiche a Salvini: “La Lega tifa per il disastro, la mozione di sfiducia alla ministra Azzolina è strumentale. Salvini cerca di fare lo sciacallo”, queste le parole del capogruppo PD al Senato, Andrea Marcucci.