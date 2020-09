Spread Btp-Bund oggi 16 settembre, calo rispetto a ieri

Lo spread di oggi ha aperto in calo rispetto ai valori di ieri mattina, con 147 punti base in apertura, un calo di circa 3 punti basi rispetto all’apertura di ieri. Anche il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è in calo sotto l’1%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 147,2 -1,75% 0,982 Austria 15,9 -6,85% -0,336 Belgio 23,6 -7,84% -0,255 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 26,5 -6,97% -0,223 Grecia 157 -1,19% 1,079 Irlanda 37,4 -21,88% -0,117 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 91,8 -1,58% 0,437 Paesi Bassi 11,3 -3,98% -0,379 Portogallo 77,4 -6,44% 0,284 Slovacchia 20,4 -45,92% -0,29 Slovenia 40,3 -182,26% -0,088 Spagna 74,9 -5,31% 0,259

Lo spread della Grecia è stabile a 157 punti base, con il rendimento all’1,07%. I rendimenti di Austria, Belgio, Francia e Paesi Bassi rimangono negativi.