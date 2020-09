Von der Leyen: “Dobbiamo costruire una Unione sulla Sanità”

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha parlato davanti alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Il tema principale la ripartenza da coronavirus: “Questo è il momento per l’Europa di avviarsi verso una nuova vitalità. Serve una unione della sanità”, questa la posizione della Von der Leyen, anticipando ulteriori programmi di finanziamento possibili per attuare questo obiettivo.

Inoltre ha spiegato come si organizzerà con l’Italia, che avrà la presidenza del G20 nel 2021, un vertice mondiale sulla sanità, che si svolgerà probabilmente a Roma. In questo vertice si porranno le basi su una sanità europea. Anche sui vaccini prevale l’europeismo: “Bisogna garantire che non vi siano nazionalismi sul vaccino da Covid-19”.

Salario minimo europeo

Inoltre è stato anticipato un altro tema europeo, quello del salario minimo, che andrà uniformato all’interno dell’Ue: “Tutti nell’Unione devono avere un salario minimo”, ha detto la Von der Leyen.

Patto per la migrazione

Anticipato anche il “Nuovo patto per la migrazione e l’asilo”, che si svolgerà la prossima settimana e che punterà sui salvataggi in mare ma anche sui rimpatri: “Dobbiamo distinguere coloro che hanno diritto di rimanere da coloro che non lo hanno. Bisogna fare di più su asilo e rimpatri”.