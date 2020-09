Auto, il settore non riparte: -32,9% rispetto al 2019

Il settore dell’auto è ancora in crisi in Europa, a causa della pandemia da coronavirus, che ha fermato i consumi. Calo che continua anche durante l’estate per quanto riguarda il mercato Ue, Efta e UK. Nel mese di luglio sono state 1,2 milioni le immatricolazione, con una flessione del 3,7% rispetto al 2019, mentre ad agosto sono state 884 mila, con un calo del 17,6% rispetto all’anno preccedente.

In generale nei primi otto mesi del 2020 c’è stata una contrazione del 32,9% rispetto al 2019 sulle immatricolazioni, con 7,2 milioni.

Fca nel mese di luglio ha venduto 70 mila auto, con un calo del 7,2% rispetto al 2019, mentre nel mese di agosto sono state vendute 50 mila auto, con calo del 6,9%. Dall’inizio del 2020 Fca ha venduto 412 mila auto, con un calo del 38,6% rispetto al 2019.