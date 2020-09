Coronavirus nel mondo oggi 17 settembre, superati i 30 milioni di casi positivi

Sono oltre 30 milioni i casi positivi da Covid-19 nel mondo, con 945 mila morti e 61 mila persone in terapia intensiva. Negli Stati Uniti sono 6,8 milioni i casi positivi, con oltre 200 mila morti, mentre in India si sono superati i 5 milioni di contagiati.

Salgono i casi in America Latina, con il Peru che ha 744 mila casi positivi da coronavirus. In Spagna sono 614 mila i casi positivi, con 30 mila morti. Superati i 400 mila casi in Francia, mentre in Regno Unito sono 378 mila ed in Italia 291 mila, come da bollettino di ieri.