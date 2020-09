Il Tar sospende l’ordinanza della Sardegna sui test di ingresso

Il Tar della Sardegna ha sospeso l’ordinanza della Regione sugli ingressi e sui test obbligatori per chi volesse entrare da altre zone. Sospesa l’ordinanza del governatore Solinas, che prevedeva dei test da coronavirus per chi entrava in Sardegna dal 14 settembre al 7 ottobre. Il provvedimento era stato impugnato dal Governo davanti al Tar.

Il giudice Dante D’Alessio ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dall’avvocatura dello Stato, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per i passeggeri in arrivo c’erano solo due scelte: o presentare un certificato di negatività, oppure in alternativa effettuare entro 48 ore dall’arrivo un tampone, con isolamento fino all’esito. Una misura in contrasto, secondo il Governo, con il diritto costituzionale della libera circolazione tra regioni.