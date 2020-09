Navalny, il veleno si trovava in hotel e non nel tè del bar

Secondo quanto riferito dallo staff di Navalny, il veleno che è stato utilizzato sull’attivista russo si trovava in una bottiglia d’acqua nella stanza di hotel della città di Tomsk. Non è stato avvelenato dunque in aeroporto, come si era ipotizzato in precedenza, con un tè nel bar. Ne ha dato comunicazione lo stesso Navalny con un post su Instagram.

Alexei Navalny si era sentito male durante un volo in Russia il mese scorso ed è stato poi trasferito a Berlino. Secondo i medici tedeschi è stato avvelenato dal Novichok, anche se la Russia per ora smentisce questa ipotesi.