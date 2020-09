No Tav, arrestata portavoce del movimento: due anni di condanna

Arrestata la portavoce del movimento No Tav, Dana Lauriola, 38 anni, appartenente al centro sociale Askatasuna. Il fermo è stato effettuato da agenti della Digos, che si sono presentati nell’abitazione della portavoce, in Val Susa, dove gli attivisti avevano stabilito un presidio permanente.

La donna è stata condannata in via definitiva a due anni di carcere, per un fatto del 2012, con la decisione del tribunale di Torino di respingere la richiesta di misure alternative. I fatti risalgono al 3 marzo 2012, quando 300 persone bloccarono il casello di Avigliana, permettendo alle vetture di passare senza pagare il pedaggio.

Questa mattina ci sono stati dei disordini durante l’arresto di Dana Lauriola, con insulti e spinte agli agenti che hanno effettuato il fermo e che avevano chiuso la strada che portava all’abitazione, per evitare di far avvicinare i manifestanti.