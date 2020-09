PlayStation 5, annunciati prezzo e data di uscita

Sono stati annunciati il prezzo e la data di uscita della nuova console della Sony, la PlayStation 5, annunciata nei mesi scorsi. Microsoft aveva già svelato la data di uscita per Xbox One Series X e Series S. Il colosso giapponese ha annunciato che la PlayStation 5 costerà 499,99 euro per la versione “completa” e 399,99 euro per la versione “digitale”, senza slot per il disco.

Queste due console arriveranno sul mercato europeo il 19 novembre, mentre negli Stati Uniti, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud saranno disponibili dal 12 novembre. Pochi giorni di distanza dal lancio dell’Xbox, che avverrà il 10 novembre.

Già annunciati alcuni giochi che usciranno per PS5, come Devil May Cry 5: Special Edition, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure. Inoltre c’è l’atteso Demon’s Souls, con il prezzo di uscita che potrebbe arrivare fino agli 80 euro per gioco.