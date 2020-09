La Bei finanzia la Tav Napoli-Bari con 2 miliardi

La Banca Europea degli Investimenti (Bei) ha approvato nel suo Cda il finanziamento per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che colleghi Napoli a Bari. Ad oggi la tratta è coperta da treni intercity che impiegano 3 ore e 40 minuti per arrivare a destinazione, con l’alta velocità si impiegherebbero 1 ora e 40 minuti. La velocità della linea sarebbe di 200 chilometri orari, quindi inferiore a quella presente oggi sulla Roma-Milano, ma consentirebbe di abbassare i tempi di percorrenza su un totale di 140 chilometri.

Il prestito di 2 miliardi andrà a corpri i 6 miliardi previsti dallo “Sblocca Italia” per la costruzione dell’opera, il cui completamento è previsto nel 2027.

La linea potrà essere utilizzata sia per il trasporto passeggeri, sia per quello merci. Questo corridoio estenderà fino a Bari il corridorio prioritario europeo (Ten-T), in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.