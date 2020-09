Roma, la vicepreside vieta le minigonne: “Sennò ai prof cade l’occhio”. Protesta interna

In una scuola di Roma si è instaurato un caso a causa delle parole della vicepreside, che in mattinata aveva chiesto alle studentesse di non avere le minigonne, altrimento “ai prof cade l’occhio”. Succede nel quartiere Garbarella, nella scuola Socrate, dove le studentesse hanno risposto con una protesta, presentandosi tutte in minigonna.

Il ministero ha dovuto prendere in carico la questione, con la ministra Azzolina che ha chiesto un “approfondimento” della situazione. Il caso era nato dal fatto che senza i banchi ancora arrivati, le studentesse rimanevano in minigonna sulle sedie e successivamente è intervenuta la vicepreside, scatenando la protesta.