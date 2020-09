Usa, dal 20 settembre non si potranno scaricare WeChat e TikTok

La guerra tecnologica tra Usa e Cina va avanti, con un nuovo ordine emesso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che impedisce dal 20 settembre prossimo di scaricare WeChat e TikTok. Si tratta di due applicazioni sviluppate in Cina e molto diffuse anche in altri Paesi. Con TikTok ci sono state già delle trattative per la vendite della società ad imprese americane, con Oracle che è rimasta l’unica pretendente, dopo l’esclusione di Microsoft.

Dal prossimo 20 settembre gli americani non potranno scaricare le due applicazioni, per motivi di sicurezza nazionale. “Le azioni di oggi dimostrano che il presidente Trump vuole tutelare la sicurezza nazionale e proteggere gli americani dal Partito comunista cinese”, ha dichiarato il segretario del Dipartimento al Commercio, Wilbur Ross.