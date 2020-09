Coronavirus nel mondo oggi 19 settembre, aumentano i casi in Europa e Usa

Sono in aumento i casi in Europa, con la Francia che supera i 13 mila casi, anche se con un numero di test notevole, mentre in Italia si sono quasi raggiunti i 2 mila casi in un giorno, con i tamponi in trend in diminuzione.

In India sono stati superati i 5 milioni di casi positivi, mentre in Brasile sono 4,5 milioni i contagiati con 135 mila morti.

In Spagna sono 659 mila i casi positivi, con poco più di 30 mila morti. Salgono anche in America Latina, con il Peru che è lo Stato con più casi dopo il Brasile.