Lega, operazioni sospette nel mirino di Bankitalia: “Fondi al partito”

Si evolve la situazione legata ai fondi della Lega, emersa nelle ultime settimane con l’inchiesta sulla Lombardia Film Commission e la vendita di un immobile a 400 mila euro, soldi che poi sarebbero finiti alla Lega. Ora ci sono altre operazioni nel mirino di Bankitalia, in un rapporto del 2019 e trasmesso dalla Guardia di Finanza ai magistrati che indagano ad aprile.

“Operatività non coerente tra diverse società e il partito politico Lega Nord, molte riconducibili a dottori commercialisti”, questa una parte del rapporto. Secondo Bankitalia ci sarebbero stati dei movimenti sospetti per far arrivare fondi alla Lega ed al “gruppo Lega per Salvini premier”.