Usa, Rochester: sparatoria durante un party: morti due ragazzi, 16 feriti

Un party illegale a Rochester, in una zona residenziale dello Stato di New York, che si è trasformato in centro di una sparatoria tra diverse persone. Secondo quanto riportato il party era nel giardino di una casa, poi intorno alla mezzanotta si sono uditi i primi spari, con la polizia che ha risposto alle segnalazioni vicino a Goodman Street e Pennsylvania Avenue. Non è chiaro quale sia stata la motivazione che ha portato all’apertura degli spari, con due vittime, un ragazzo ed una ragazza, tra i 18 e 22 anni.

I vicini hanno confermato che il party era illegale, con centinaia di persone che erano radunate sul posto. Poi gli spari hanno coinvolto almeno 16 persone, rimaste ferite.