Elezioni, al seggio con la mascherina. Si vota dalle 7 per il referendum e sette Regioni

Dalle ore 7 sono aperti i seggi elettorali per le votazioni su referendun e consigli regionali, che termineranno domani alle ore 15, quando poi usciranno i primi dati ed exit poll. Le persone sono chiamate a votare a favore o contro il taglio dei parlamentari, la riforma costituzionale approvata lo scorso anno.

La riforma riduce il numero dei parlamentari da 945 a 600, con 400 deputati e 200 senatori. Diminuiscono i parlamentari all’estero, i deputati passano da 12 a 8, mentre i senatori da 6 a 4. Non c’è necessità di quorum, quindi vincerà l’opzione con più consensi.

Poi c’è il tema delle regioni, che interessa anche per le sorti del Governo, con alcuni testa a testa in zone considerate “rosse” come la Toscana, dove la leghista Ceccardi sfida Giani, candidato del centrosinistra.