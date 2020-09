Sea Watch 4, ispezione e fermo della nave

La nave Sea Watch 4 è stata fermata nella zona di Palermo, dopo 11 ore di ispezione da parte degli ispettori. Polemica da parte dell’Ong su Twitter: “Gli ispettori hanno cercato l’ago in un pagliaio. La Guardia Costiera sta mettendo a rischio delle vite umane”.

Come accaduto anche in Spagna, per la Sea Watch 4 c’è un nuovo fermo amministrativo, il quinto in Italia in cinque mesi. Un fermo che impedirà all’Ong di tornare nel Mediterraneo centrale, dove opera da circa un mese.

Nella giornata di ieri a Lampedusa si sono registrati 13 sbarchi, con i migranti nell’hotspot appena liberato che ora fa contare 487 persone al suo interno.