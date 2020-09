Coronavirus nel mondo oggi 21 settembre, aumentano i casi in America Latina

I casi da coronavirus nel mondo continuano ad aumentare in America Latina ed Europa. Negli Stati Uniti superati i 7 milioni di casi positivi, con 204 mila vittime. Sono 136 mila le vittime in Brasile, mentre in India sono meno di 90 mila.

In Spagna sono 659 mila i casi positivi, con 30 mila vittime. In Francia sono 452 mila i contagiati, con le vittime che salgono a 31 mila. Quasi 400 mila casi positivi in Regno Unito, mentre in Italia si avvicinano i 300 casi positivi secondo il bollettino di ieri.