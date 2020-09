Elezioni, affluenza bassa trainata dalle regionali (40% alle 23)

Oggi i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 15 per l’ultima giornata di voto, dopo una giornata, quella di ieri, che ha visto una bassa affluenza nella maggior parte delle regioni dove non si votava, sotto la media. Nelle regioni dove c’era in ballo il governatore l’affluenza si è avvicinata al 50% in molte regione.

Male le regioni del Sud Italia, con le Isole che a fatica arrivano al 25%. Bassa l’affluenza anche nel Lazio, Umbria e Molise. Record in Trentino, dove però si votava per le comunali a Trento e Bolzano.