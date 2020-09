Sono usciti i primi exit poll per quanto riguarda il referendum e le elezioni regionali, con la conferma della vittoria del Sì con oltre il 60%, come riferito dai sondaggi Noto per la Rai.

Sulle regionali si confermano le vittorie del centrodestra in Liguria, Veneto e Marche, mentre in Toscana appare in vantaggio Giani (Csx) su Ceccardi ed in Puglia c’è un testa a testa tra Emiliano e Fitto.