Migranti, il piano Ue: rimpatri e ricollocamenti

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha spiegato il piano dell’Europa per affrontare il fenomeno migratorio e “superare” il regolamento di Dublino.

“Con il regolamento di Dublino si pone tutta la responsabilità per il migrante entrato illegalmente in Ue sul Paese di primo ingresso. Inoltre presenta alcune scappatoie che permette al migrante di fuggire ed andare a chiedere asilo in un altro Stato a sua scelta. Questa nuova proposta chiude le scappatoie e introduce delle modifiche”, ha dichiarato Ylva Johansson, commissaria per le migrazioni, presentando il nuovo “Patto su migrazione ed asilo”.

La presidente Von der Leyen ha aggiunto: “Devono finire le soluzioni ad hoc, ma ci deve essere un sistema di gestione delle migrazioni”.