Spread Btp-Bund oggi 23 settembre, calo a 135 punti base

Lo spread di oggi in Italia ha avuto un nuovo calo in apertura, dopo essere andato in discesa dalla giornata di ieri post-voto, a 135 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è sceso allo 0,84%, dopo essere rimasto intorno all’1% per alcune settimane.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 135,6 -2,31% 0,847 Austria 16,1 -5,89% -0,351 Belgio 22,3 -5,33% -0,287 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 26,2 -5,53% -0,248 Grecia 155,5 -0,95% 1,045 Irlanda 34,1 -12,33% -0,169 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 89,4 0,00% 0,388 Paesi Bassi 11,2 -3,65% -0,398 Portogallo 75,5 -6,65% 0,246 Slovacchia 21,4 -30,75% -0,3 Slovenia 50,7 -106,52% -0,003 Spagna 73,2 -5,91% 0,223

Lo spread della Grecia rimane sui 155 punti base, con il rendimento all’1,04%. I rendimenti di Austria, Belgio, Francia e Paesi Bassi rimangono negativi.