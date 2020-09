Coronavirus nel mondo oggi 24 settembre, 5 milioni di contagiati in Europa

Sono stati raggiunti i 5 milioni di positivi in Europa, mentre nel mondo sono 32 milioni i contagiati, con quasi un milione di morti. Negli Stati Uniti sono 7 milioni i positivi da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia, con 206 mila vittime.

In Spagna sono stati raggiunti i 700 mila casi positivi, ma con meno morti rispetto ad altri Paesi europei, come Regno Unito e Italia. Aumento dei casi anche in Francia, con 481 mila casi positivi, mentre in Italia sono poco più di 300 mila, come da bollettino di ieri.