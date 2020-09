Usa, rivolte a Louisville dopo la sentenza di Breonna Taylor

Sono iniziate delle rivolte dopo la sentenza per la morte di Breonna Taylor, l’afroamericana che è stata uccisa nel mese di marzo e che è diventata una delle persone simbolo di Black Lives Matter.

Gli attivisti contestano le motivazioni dell’incriminazione di un solo agente, per “condotta negligente e pericolosa”, con la quale rischia fino a 15 anni di carcere, ma non per l’uccisione di Breonna Taylor. Gli altri due poliziotti che erano presenti al momento della sparatoria non sono stati accusati.

Delusione nelle strade per la sentenza, che ha portato a nuove proteste e scontri con la polizia.