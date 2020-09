Coronavirus nel mondo oggi 25 settembre, continua aumento dei casi in Europa

I casi in Europa continuano ad aumentare, con diversi Paesi in crisi, nonostante il numero di morti sia ancora contenuto. Nel mondo sono quasi un milione le vittime, con 32,4 milioni di contagiati. Negli Stati Uniti sono oltre 7 milioni i casi positivi da Covid-19, mentre in India si sono quasi raggiunti i 100 mila morti.

In Spagna si sono superati i 700 mila contagiati, con 31 mila morti. In Francia sono quasi 500 mila, mentre in Italia hanno passato i 300 mila, secondo l’ultimo bollettino.