Scuola, circolare di Speranza: “Subito tampone con sintomi sospetti”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso una circolare per quanto riguarda i tamponi per il ritorno a scuola. Secondo quanto spiegato il pediatra o medico di famiglia deve procedere alla richiesta del tampone “tempestivamente” ed in caso di sintomi sospetti. Inoltre lo studente deve fornire gli attestati di guarigione da Covid-19 per tornare a scuola.

Ci sono delle linee guida per stimare i sintomi “sospetti”: in caso di febbre maggiore di 37,5; in caso di sintomi a casa; in caso di operatore scolastico con sintomi. Tutti questi casi vanno trattati con tampone e test diagnostico, come diffuso dal ministero.