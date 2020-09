Caso Suarez, Cantone ferma tutte le indagini: “Violato segreto istruttorio”

Non si placa il caso legato al calciatore Luis Suarez, che avrebbe sostenuto un esame “truffa” per ottenere la cittadinanza nelle scorse settimane, come emerso da un’indagine della Procura di Perugia. La diffusione della notizia da parte dei media però non è piaciuta al procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, che ha fermato le attività investigative per fare chiarezza sulla violazione del segreto istruttorio.

Cantone ha spiegato che il motivo dello stop è dovuto a quanto riportato dalla stampa e tv in questi giorni: “Sono indignato per quanto successo. Faremo in modo che non accada più”.