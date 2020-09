Coronavirus nel mondo oggi 26 settembre, quasi un milione di decessi

Sono in aumento i decessi a livello globale, con 993 mila vittime dall’inizio della pandemia. Crescono anche i casi nel mondo, con quasi 33 milioni di casi positivi. Nelle ultime ore sono aumentati i casi in Europa, con 735 mila casi in Spagna, mentre in Francia sono 513 mila con 31 mila morti.

In Italia sono aumentati i casi ed i morti, con quasi 2 mila casi positivi nel bollettino di ieri. Negli Stati Uniti sono 7,2 milioni i casi positivi, con 208 mila morti.