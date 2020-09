M5S, Barbara Lezzi abbandona la chat e ipotesi dimissioni

Barbara Lezzi, parlamentare del M5S, ha abbandonato la chat di lavoro per il Parlamento. “Voglio una pausa dalla chat, non voglio vedere nemmeno le notifiche sul display. Le mie opinioni non sono cambiate, farò uno sforzo per digerire l’alleanza col PD. Ho una vita che mi aspetta fuori dal Parlamento, se avete bisogno di me chiamatemi”, queste le parole dell’ex ministra per il Sud, che sarebbero state inviate via messaggio nella chat interna del M5S.

Si preconfigurano anche le dimissioni per l’esponente del M5S, con un problema di numeri anche in Senato se dovesse decidere di votare contro o lasciare il proprio posto. Nelle ultime settimane sono due i seggi persi in Senato dalla maggioranza, uno dopo le suppletive in Sardegna, passato al centrodestra, uno per il ricorso di Lotito, eletto con Forza Italia.