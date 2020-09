Coronavirus nel mondo oggi 27 settembre, aumento dei casi in Europa

Aumento dei casi in Europa oggi 27 settembre, con la Spagna che ha il maggior numero di contagiati dall’inzio della pandemia. Negli Stati Uniti sono 7,2 milioni i casi positivi, mentre in India sono quasi 6 milioni i contagiati da Covid-19, con quasi 100 mila morti.

Aumento dei casi in Spagna con 735 mila casi positivi, mentre in Francia sono 527 mila. Aumento anche in Italia, che ha 308 mila, come da bollettino di ieri.