Inps, Tridico si difende: “Non ho deciso io l’aumento. Attacco al governo”

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, è intervenuto in merito alla polemica per l’aumento dello stipendio. “Non mi è stato riconosciuto un arretrato di 100 mila euro e l’aumento non l’ho deciso io”, questa la posizione del presidente dell’Inps. Tridico ha risposto ad un articolo di Repubblica, dove si parlava del suo aumento, oltre che degli arretrati per 100 mila euro che saranno erogati al presidente dell’Inps.

“Non è nei poteri del presidente determinarsi i compensi”, ha dichiarato Tridico, mentre Repubblica riporta che c’è un decreto interministeriale che aumenta i compensi.

Lega ed Italia Viva chiedono le dimissioni del presidente dell’Inps, con delle criticità all’interno anche della maggioranza di governo.