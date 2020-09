Migliore stufa elettrica 2020: prezzi e guida all’acquisto

Con l’arrivo della stagione invernale, sono molte le persone che scelgono una stufa elettrica come riscaldamento alternativo o complementare, con diverse soluzioni a disposizione.

Le migliori stufe elettriche 2020

Ecco una lista delle migliori stufe elettriche a basso consumo del 2020:

Uno dei modelli di stufa elettrica più venduta su Amazon, con migliaia di recensioni positive. È del modello classico del radiatore ad olio, tra le stufe elettriche più diffuse a basso consumo, con una potenza fino a 2000W.

Sono 9 gli elementi in questo modello, ma è presente anche quello con 11 elementi alla stessa potenza. Sono tre le modalità di potenza ed è presente anche il termostato.

IN OFFERTA De'Longhi TRRS0920 Radiatore ad Olio Elettrico, 9 elementi, 2000W, 3 livelli di potenza, Bianco Radiatore ad olio 9 elementi da 2000W con 3 livelli di potenza

Nuovo design della batteria, che consente di aumentare l superficie radiante garantendo il massimo scambio termico ed efficienza

Real energy l'unità aumenta l sua efficacia sfruttando il 100% della sua potenza nominale senza superare i limiti di sicurezza della temperatura superficiale, coniugando così sicurezza con un riscaldamento veloce per garantire il massimo comfort

Termostato ambiente regolabile per impostare e mantenere automaticamente l temperatura desiderata, termostato di sicurezza, funzione antigelo

Ruote pre-assemble, per un facile trasporto da una stanza all'altra; maniglia anteriore; avvolgicavo

Stufa elettrica ad olio di Pro Breeze, dalla potenza di 2500W che consente di riscaldare stanze fino a 26 metri quadrati. Presente un timer di 24 ore per poterlo importare e far partire anche se non si è in casa.

Sono disponibili tre modalità di potenza, da 1000W, 1500W e 2500W. Gli elementi per il riscaldamento sono 11 in questo modello.

IN OFFERTA Pro Breeze® Radiatore ad Olio 2500W, 11 Elementi - Riscaldatore Elettrico Portatile - Timer Incorporato, 3 Livelli di Calore, Termostato e Spegnimento Automatico di Sicurezza RISCALDAMENTO POTENTE: Radiatore ad olio ad alta potenza da 2500 W con 11 alette di riscaldamento e timer 24 ore

IMPOSTAZIONI DI ENERGIA: 3 impostazioni di uscita variabili: 2500 W / 1500 W / 1000 W.

CONTROLLO COMPLETO: Il termostato regolabile riscalda rapidamente ed efficacemente ambienti di ogni forma e dimensione

SICUREZZA AVANZATA: Funzioni di sicurezza avanzate integrate tra cui protezione da surriscaldamento e interruttore di ribaltamento

PORTATILE: Pre-assemblato con cavo di alimentazione da 1,5 m, sistema di ordinamento dei cavi e ruote. Dimensioni 50 x 24 x 62 cm

Questo modello di stufa elettrica di Olimpia Splendid è uno dei più venduti ed è in commercio in diverse versioni, con 7, 9 e 11 elementi, con differenti potenze a seconda dell’ambiente da riscaldare.

Il prezzo è economico rispetto ad altri modelli e non si riscontrano problematiche nelle recensioni degli utenti. Risulta silenzioso ed utilizzabile nella notte, con tre modalità di potenza. Assente sia il timer che il termostato.

IN OFFERTA Olimpia Splendid 99618 Caldorad 11 Radiatore ad Olio 2500 W, Bianco Radiatore fino a 2500 W di potenza per un caldo intenso

Tre livelli di potenza selezionabili: ECO 1200 - 1300 - 2500 W

Modalità ECO: riduce i consumi ed aumenta il livello di benessere

Silenzioso: riscalda la tua casa nel massimo comfort acustico

Termostato ambiente, termostato sicurezza, funzione antigelo e interruttore antiribaltamento

Il miglior modello di stufa elettrica per quanto riguarda i prodotti in ceramica. Si tratta di un termoventilatore, quindi differente dai modelli recensiti in precedenza, che erano ad olio.

Riesce a raggiungere in fretta la temperatura, ha dimensioni ridotte e secondo molti utenti riesce a riscaldare una stanza di medie dimensioni.

Secondo il produttore può riscaldare fino a 70-75 metri cubi, che lo rende uno dei più performanti rispetto ai concorrenti, pari a circa 30 metri quadrati. La potenza è di 2200W, mentre con la modalità economica si risparmia circa il 35%.

IN OFFERTA Imetec Eco Ceramic Diffusion CFH2-100 Termoventilatore Oscillante con Tecnologia Ceramica a Basso Consumo Energetico, Oscillante, 6 Funzioni di Temperatura Il termoventilatore oscillante con tecnologia ceramica che consuma meno

Tecnologia ceramica: riscalda in modo molto efficiente e rapido

Eco Technology: -35% di consumo energetico

6 funzioni di temperatura

Diffusione uniforme del calore

Questa stufa elettrica è un termoconvettore, con la modalità ventilazione turbo per avere una rapidità nell’arrivo del calore nella stanza.

Il risparmio energetico è stimato nel 40% dal produttore, con 4 livelli di temperatura per avere anche una potenza che si può suddividere a seconda della stanza. La potenza erogata è di 2000W.

IN OFFERTA Imetec Eco Rapid TH1-100 Stufa Elettrica 2000 W con Tecnologia a Basso Consumo Energetico, Termoconvettore 4 Temperature, Termostato Ambiente, Silenzioso Consumo energetico ridotto del 40%

Ventilazione turbo: rapido riscaldamento dell'ambiente

4 livelli di temperatura per tutte le esigenze di riscaldamento

Termostato ambiente per scegliere e mantenere la temperatura

Silenzioso in tutte le condizioni di utilizzo

Le migliori stufette elettriche (alogene o infrarossi)

Per chi è interessato a delle stufette elettriche per mantenere una zona della stanza al caldo o per irradiare un oggetto od una persona in maniera diretta, le soluzioni di stufe alogene o infrarossi sono le più indicate.

Ecco una lista delle migliori stufette elettriche:

Olimpia Splendid 99396 Solaria

TROTEC Stufetta a raggi infrarossi

Klarstein Castillo – Camino Elettrico

Una stufa elettrica a basso consumo, che utilizza la tecnologia alogena per riscaldare una parte della stanza. Ha una potenza di 1200W.

IN OFFERTA Olimpia Splendid 99396 Solaria Evo S Stufa Alogena 1200 W con Base Oscillante , Grigio La stufetta alogena fino a 1200 W di potenza, ideata per un riscaldamento rapido e uniforme di tutti gli ambienti

Tre livelli di potenza selezionabili: 400 - 800 - 1200 W

Con base oscillante 90° per una diffusione del calore uniforme e costante

Interruttore antiribaltamento in caso di caduta e termostato di sicurezza

Facile da trasportare grazie all'ingombro ridotto e alla maniglia

Si tratta di un modello di stufetta elettrica a raggi infrarossi, dal prezzo ridotto e con capacità di irradiare una persona od un oggetto in maniera diretta.

TROTEC Stufetta a raggi infrarossi IRS 800 E | 2 livelli di potenza termica per un massimo di 800 Watt | infrarossi Calore a raggi infrarossi immediato senza bisogno di preriscaldare | Nessuna dispersione di polveri, dunque adatto ai soggetti allergici

Distribuzione del calore omogenea e costante | Calore pulito, privo di condensa, inodore e totalmente silenzioso

2 livelli di potenza termica per un massimo di 800 Watt | Protezione antiribaltamento integrata

2 lampade al quarzo | Facile da trasportare e utilizzare

Ad efficienza energetica

Un modello di camino elettrico con illuminazione alogena, dalla potenza di 2000W per poter essere usato all’interno di una stanza. Ha un design elegante e rimanda ai colori di un camino elettrico.

IN OFFERTA Klarstein Castillo - Camino Elettrico, Caminetto, Effetto fiamma, 2 livelli: 1000 W o 2000 W, Illuminazione alogena, Protezione contro surriscaldamento, Stanze fino a 40 m², Silenzioso, Nero VERA IMITAZIONE: Si sprigiona una magnifica illusione di fiamma alogena, che immerge la stanza in una luce calda, proprio come un vero caminetto. Nessuna traccia di legno o sporcizia - l'atmosfera da camino si crea premendo un pulsante.

CALORE CONFORTEVOLE: Tutti i comandi sono dicretamente integrati nel pannello frontale. Premendo un tasto si accende il riscaldatore al quarzo che, con 2000 watt di potenza, riscalda la stanza molto più velocemente di un normale termosifone.

MASSIMA SICUREZZA: Una protezione contro il surriscaldamento rende il camino elettrico completamente sicuro, in quanto assicura che l'apparecchio si spegni automaticamente quando raggiunge una temperatura di 85 ° C.

Le stufe elettriche più vendute

Quale stufa elettrica scegliere?

Le tipologie di stufe elettriche

Ci sono diverse tipologie di stufe elettriche in commercio, con differenti tecniche di riscaldamento e ventilazione, ognuna adatta per esigenze diverse e con caratteristiche diverse.

Termoventilatore

Termoconvettore

Stufa elettrica ad olio

Stufa alogena

Stufa ai raggi infrarossi

Stufa al quarzo

Termoventilatore

Il termoventilatore è una stufa elettrica con sistema di ventilazione, con delle resistenze che generano calore e che diffondono il calore con delle ventole. Questi prodotto sono destinate a riscaldare degli ambienti di ridotte dimensioni.

Il prezzo di un termoventilatore è solitamente economico, mentre la caratteristica principale è la velocità di riscaldamento.

Per le modalità con le quali viene effettuato il riscaldamento, il consumo di energia elettrica è solitamente maggiore in questa tipologia di stufe elettriche.

Termoconvettore

Il termoconvettore è una stufetta elettrica simile ad un radiatore ed è ideale per riscaldare piccoli ambienti. In questo caso il calore esce dalla parte superiore della stufa elettrica, non necessita di un sistema di ventilazione per poter operare e riscaldare una stanza.

Radiatore ad olio

Sono i modelli più venduti, perché consentono di avere un riscaldamento di lunga durata a un consumo energetico più basso. Queste stufe elettriche sfruttano l’olio all’interno del radiatore per mantenere la temperatura di esercizio e continuare il riscaldamento della stanza.

Sono indicate per riscaldamenti di stanze medie, a seconda della grandezza del radiatore, che può avere diverso numero di elementi, con conseguente potenza di riscaldamento.

Non sono presenti ventole all’interno del radiatore, ma il calore sale verso l’alto dopo un breve periodo. Il modello di funzionamento è più lento rispetto ai termoventilatori.

Aigostar Oil Monster 33JHH - Radiatore elettrico 13 elementi con schermo a LED, Telecomando a distanza, Potenza 2500W. Design esclusivo. Schermo a LED e telecomando - Visualizzazione LED per mostrare la temperatura, la potenza, la modalità e il tempo. Tasto con una manopola con cambiamento colore (1000W-verde, 1500W-rosso, 2500W-arancione) per impostare facilmente tutto quello che vuoi. Si può regolare la temperatura e il tempo tramite questo pulsante o con il telecomando a infrarossi.

Quattro modi - riscaldamento rapido / risparmio energetico / anti-gelo / normale. In modalità di riscaldamento veloce, il riscaldatore si scalda a 35 ℃ e l'apertura diventa arancione. In modalità risparmio energetico, regola automaticamente l'ingranaggio e scalda a 22 ℃, l'apertura diventa verde. In modalità antigelo, mantiene uno stato di temperatura minima di 5 ℃e l'apertura diventa rossa. Nella modalità normale, la temperatura è liberamente regolabile, massimo 35 ℃.

Caratteristiche di calore sicuro - Tecnologia di separazione delle ali, luce di indicazione di funzionamento, interruttore di sicurezza e Protezione di sicurezza contro il riscaldamento, anche con funzione antigelo.

13 elementi & Design - 13 elementi con tubo dual-U, per rendere il riscaldamento molto più veloce. 24 ore di riserva e tempistica, funzione di memoria, maniglia di trasporto, rotelle girevoli a 360 gradi e aiuto per la progettazione della bobina di avvio. Nessuna radiazione, nessuna luce, nessun rumore.

Per ulteriori info e domande, non esitate a contattarci via messaggistica Amazon. Si prega di consultare attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso.

Stufa alogena

Questo modello di stufetta elettrica a basso consumo è quello più indicato per piccole zone di stanza da riscaldare. Una delle caratteristiche migliori è la portabilità, grazie alle ridotte dimensioni.

Impossibile in questo caso utilizzarle per riscaldare grandi ambienti, ma il loro consumo energentico è inferiore rispetto alle altre modalità, come i termoventilatori ed i radiatori ad olio.

Ci sono vari modelli di stufe alogene, con diverse candele, con forma e numero diverso a seconda del prodotto. La potenza solitamente è di 500W, inferiore rispetto ad altre stufe elettriche.

Stufa ad infrarossi

La stufa elettrica ad infrarossi si basa su un modello di propagazione ad irraggiamento, con dei pannelli che erogano calore. Si tratta di un modello di riscaldamento molto diffuso, anche per il design innovativo e per la velocità di riscaldamento, con temperatura alte raggiunge in pochi minuti.

Con la stufa a parete si può usufruire del calore per un lungo periodo di tempo, visto che il calore rimbalza sui muri e viene assorbito anche dal pavimento.

Stufa al quarzo

Le stufette elettriche al quarzo sono realizzati utilizzando un riscaldamento ad infrarossi, che viene puntato in maniera diretta sulla persona da riscaldare.

Sono adatte per riscardare una zona di una stanza, utile anche per l’ufficio per avere una fonte di calore vicino. Non possono però riscaldare un’intera stanza.

Stufa elettrica: prezzi

I prezzi di una stufa elettrica possono variare a seconda dell’uso che si richiede al prodotto: per poter riscaldare un’intera stanza i costi di consumo energetico saranno maggiori, mentre se si deve riscaldare solo una zona è possibile andare su modelli più costosi ma con meno watt di consumo.

Solitamente si trovano modelli di stufa elettrica sotto i 100 euro, ma il consumo energetico è quello da prendere in considerazione a lungo termine, per evitare costi alti in bolletta. I modelli top di gamma possono arrivare anche oltre i 700 euro.

Le stufe alogene ed infrarossi sono quelle più economiche e si trovano anche a 20 euro.

Le dimensioni dell’ambiente da riscaldare

Per poter acquistare una stufa elettrica prima occorre sapere le dimensioni dell’ambiente da riscaldare. Maggiori saranno le dimensioni, maggiore sarà la potenza richiesta alla stufa elettrica. I modelli in commercio possono andare dai 1500W ai 2500W per il riscaldamento di una stanza.

Si può considerare l’acquisto di una stufa elettrica se si ha una stanza di massimo 30 metri quadri, oltre i quali risulta difficile riscaldare in maniera uniforme con i modelli in commercio. Per una piccola stanza od un soggiorno i modelli recensiti possono andare bene.

Per soluzioni “a zone” ci sono le stufe alogene o infrarossi, per irradiare e riscaldare in maniera diretta una persona o degli oggetti.

I consigli per l’utilizzo di una stufa elettrica

Chi si approccia al mondo delle stufe e stufette elettriche ha una necessità di riscaldamento alternativo e come discriminante c’è solitamente il rapporto consumo/prezzo.

Si riescono ad acquistare stufe elettriche a basso prezzo, che però poi vanno a consumare in maniera esagerata se usate alla massima potenza. Meglio evitare di utilizzare una stufa alogena o infrarossi se occorre riscaldare una stanza intera, preferendo modelli più adatti come il radiatore ad olio.

Inoltre è preferibile un modello con timer per evitare di lasciare accesa la stufa in casa, o se si vuole programmare l’accensione. Per un miglior utilizzo è consigliabile usarle in un ambiente isolato.

