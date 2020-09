Pavia, bambina in coma a 14 mesi: tracce di marijuana nelle urine

Una bambina è stata portata in coma nei giorni scorsi al Policlinico San Matteo di Pavia, dove successivamente alle analisi effettuate sono state trovate tracce di marijuana nelle urine.

Dopo alcuni giorni la bambina si è ripresa ed ora si trova in una struttura protetta, come è stato deciso dal Tribunale dei Minori di Milano. Quando è stata scoperta la marijuana nelle urine, è stata avvertita la polizia.

I genitori hanno spiegato che la bambina è caduta in un sonno profondo e l’hanno portata al policlinico. Un fascicolo è stato aperto per accertare le cause. Una delle ipotesi è che la bambina abbia ingerito della cannabis lasciata dai genitori o caduta per terra.