Pensioni, Conte: “Stop a Quota 100”. Apertura a nuove riforme

Il presidente del Consiglio, intervistato al Festival dell’Economia di Trento, ha annunciato la fine di Quota 100 dopo il triennio di sperimentazione. Dopo alcune dichiarazioni di membri del Governo dei mesi scorsi, ora arriva la conferma da parte del premier.

“Quota 100 era una misura triennale che andava incontro ad un disagio sociale provocato dalla riforma Fornero. Scadrà il prossimo anno, non sarà rinnovata”, queste le parole di Conte, che mettono fine alle ipotesi di rinnovo di Quota 100.

Per quanto riguarda l’età pensionabili, il premier ha aperto ad altre forme di pensione anticipata: “Occorre differenziare, da un professore universitario che lavorerà fino a 70 anni a chi lavora in altoforno e acciaierie”.

Nelle ultime settimane erano state fatte diverse ipotesi, da Quota 41 per tutti a Quota 102, che prevederebbe un’età di 64 anni e 38 di contributi.

Proroga di Opzione Donna e Ape Social

Per quanto riguarda Opzione Donna, l’altra misura di pensione anticipata attualmente in vigore, dovrebbe essere prorogata anche per il 2021, insieme all’Ape Social. Con Opzione Donna le lavoratrici possono andare in pensione con 58 anni di età e 35 di contributi, a fronte di una penalizzazione dell’assegno mensile.