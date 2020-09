Coronavirus nel mondo oggi 29 settembre, salgono i casi in Europa

Sono in aumento i casi in Europa, dopo che è stato superato il milione di morti da coronavirus nel mondo. Sono oltre 33 milioni e mezzo i casi positivi da Covid-19, con gli Stati Uniti primo Paese per numero di contagiati e morti. In Brasile sono 142 mila le vittime, mentre in India, secondo Paese per numero di positivi sono 96 mila.

Salgono i casi in Spagna con 748 mila casi positivi, mentre in Francia sono 542 mila con quasi 32 mila morti. In Italia ieri si sono raggiunti i 311 mila casi positivi dall’ultimo bollettino, nonostante il dimezzamento dei tamponi.