Coronavirus nel mondo oggi 30 settembre, sono quasi 34 milioni i contagiati

Il numero di contagiati a livello globale hanno quasi raggiunto le 34 milioni di unità, dopo aver superato il milione di morti nei giorni scorsi. Negli Stati Uniti sono quasi 7 milioni e mezzo i casi positivi, con 210 mila vittime. In Brasile sono 143 mila i morti dall’inizio dell’epidemia da Covid-19.

In Spagna i casi positivi sono saliti a 758 mila con 31 mila decessi, mentre in Francia sono 550 mila. Nel Regno Unito sono 446 mila i contagiati, mentre in Italia sono 313 mila, come comunicato dal bollettino di ieri.