Autostrade, il Governo dà altri 10 giorni: “Se non cambia posizione, revoca”

Il Governo allunga i tempi per l’ultimatum dato ad Atlantia sulla questione Autostrade. Ora si parla di 10 giorni per convocare un Consiglio dei ministri su Aspi, per procedere con la revoca della concessione. Nei giorni scorsi il premier aveva parlato di “fine del mese” per raggiungere un accordo tra le parti.

Il Governo si è detto “irritato” per le lettere di Aspi, con gli esponenti dell’esecutivo che credono che Atlantia abbia modificato le condizioni dell’accordo di luglio.

Intanto è convocato un Consiglio dei ministri per lunedì alle ore 21, che dovrebbe procedere con Nadef e decreti sicurezza. Lo confermano fonti del governo, dopo un vertice del Governo a Palazzo Chigi.